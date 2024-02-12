Роспатент выявил нарушения в передаче товарных знаков «Балтики»

«Ведомости»: Роспатент выявил незаконную передачу товарных знаков «Балтики»

Роспатент выявил ненадлежащие сделки по передаче прав на линейку товарных знаков пивоваренной компании «Балтика» в странах СНГ, Грузии и Монголии. Об этом пишут «Ведомости».

Уточняется, что в результате Кыргызпатент приостановил действия по регистрации лицензионного договора компании Karlsberg Kazakhstan. Это означает, что «Балтика» на неопределенное время сохраняет за собой право на товарные знаки в Киргизии. Вероятно, власти Киргизии ждут рассмотрения судебного дела в России, отметило издание.

В национальном патентно-информационном центре Таджикистана заявили, что «не располагают информацией о заключении лицензионных договоров в отношении линейки товарных знаков "Балтика"», но, вместе с тем, «готовы взаимодействовать по данному вопросу».

Ранее стало известно, что чистый убыток Carlsberg по итогам 2023 года вырос почти в 40 раз, до 43,19 доллара на акцию, составив около 5,9 миллиарда долларов.