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12:33, 12 февраля 2024Экономика

Россия вошла в топ-6 стран по объемам валютных резервов

WGC: валютные резервы России достигли 442 миллиардов долларов в 2023 году

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам 2023 года валютные резервы России составили 442 миллиарда долларов. По этому показателю ей удалось подняться на шестую строчку в глобальном рейтинге, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

По объемам валютных резервов Россия потеснила с шестой строчки рейтинга Саудовскую Аравию, запасы которой по итогам 2023 года составили 439 миллиардов долларов. Теперь ближневосточная страна располагается на седьмом месте в мировом списке.

Эксперт Института энергетики и финансов Анна Танасова связала изменения в рейтинге с изменением подхода Саудовской Аравии к размещению валютных запасов. Она уточнила, что в последнее время ближневосточная страна стала чаще направлять резервы в национальные фонды развития. В свою очередь, аналитик компании «БКС Форекс» Анатолий Трифонов заявил, что рост валютных резервов России был во многом обусловлен пополнением запасов за счет юаней.

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на данные ЦБ сообщило о наращивании объемов золотых резервов России до рекордной отметки в 155,9 миллиарда долларов. В физическом выражении показатель по итогам 2023 года вырос до 2350 тонн. К концу декабря доля драгоценного металла в структуре резервов поднялась до 25,6 процента.

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      Анатолий Акулов
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