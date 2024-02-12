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03:54, 12 февраля 2024Мир

Россия запросила проведение заседания СБ ООН по теме Минских соглашений

РФ запросила на 12 февраля проведение заседания СБ ООН по Минским соглашениям

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Россия запросила проведение на 12 февраля — годовщину Минских соглашений — заседания СБ ООН по Украине. Об этом сообщает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

По словам Полянского, на заседании поднимут вопрос, как из-за действий членов СБ «Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач — предотвращении кризисов и конфликтов».

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россию просто водили за нос в ситуации с Минскими соглашениями.

В сентябре 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны коллективного Запада, которые виновны в развале Минских соглашений, также несут прямую ответственность за развал и конфликт на Украине.

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      Юлия Мискевич
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