Россиян предупредили об эволюции мошеннических атак

«Ъ»: в 2024 году увеличится число атак на клиентов банков через вирусы-трояны

В 2024 году увеличится число мошеннических атак на клиентов российских банков через вирусы-трояны. Об эволюции механизма хищения денежных средств сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на прогнозы участников рынка.

Главной причиной подобной динамики эксперты назвали рост финансовой грамотности россиян. Это обстоятельство снижает эффективность атак, базирующихся исключительно на методах социальной инженерии, предупредили аналитики.

При этом тенденция роста использования вредоносного программного обеспечения (ВПО), включая банковские трояны, стала прослеживаться в 2023 году. По его итогам подобные методы были задействованы более чем в половине успешных атак на физических лиц, сообщили в компании Positive Technologies.

В сравнении с 2022 годом доля использования шпионского ВПО в структуре мошеннических атак на клиентов банков выросла на 12 процентных пунктов (п.п.) и достигла уровня 55 процентов. Подобная тенденция сохранится на рынке в среднесрочной перспективе, пришли к выводу эксперты.

Ранее россиян предупредили о распространении еще одной мошеннической схемы по выманиванию денежных средств. Так, в начале 2024 года резко выросло число поддельных (фишинговых) сайтов. По итогам января эксперты выявили в интернете почти пять тысяч вредоносных ссылок, при помощи которых злоумышленники пытаются завладеть личными данными пользователей и похитить их деньги.