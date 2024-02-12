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11:49, 12 февраля 2024Экономика

В России резко выросло число поддельных сайтов

«Известия»: в январе мошенники создали почти 5 тысяч фишинговых сайтов

Фото: Wes Hicks / Unsplash

По итогам января 2024 года интернет-мошенники в России резко активизировались. За месяц в стране было создано почти 5 тысяч поддельных сайтов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков Координационного центра доменов .RU/.РФ.

Январский показатель превысил уровень, установленный по итогам декабря 2023 года. Наиболее популярными типами сайтов, которые подделывают мошенники, являются мессенджеры, почтовые сервисы и веб-порталы. Востребованностью у злоумышленников также пользуется создание опасных ссылок на онлайн-игры, банки и онлайн-магазины, уточнили эксперты.

Через подобные сайты мошенники пытаются выманивают личные данные пользователей и их денежные средства. Число подобных заманиваний в России резко увеличилось. В «Лаборатории Касперского» рассказали о предотвращении почти 12 миллионов попыток перехода пользователей на фишинговые ресурсы.

Ранее заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Герман Зубарев заявил, что в январе-сентября 2023 года российским банкам удалось предотвратить хищения у клиентов на 3,3 триллиона рублей. Число успешных отбитий мошеннических атак за этот период времени достигло отметки более чем в 20 миллионов. Результативность защитных банковских систем составила около 98 процентов.

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      Анатолий Акулов
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