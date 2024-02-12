Россиянка описала Новую Зеландию фразой «не понимаю, как в таких условиях живут»

Российская тревел-блогерша побывала в Новой Зеландии и рассказала об особенностях страны, из-за которых ей захотелось поскорее оттуда уехать. Своим мнением она поделилась на личной странице в «Дзен».

Путешественница пожаловалась, что в Новой Зеландии ее раздражает холодный, сильный и постоянный ветер. Он все время запутывает волосы и не дает спокойно открыть дверь автомобиля без риска ударить соседнюю машину. «Не понимаю, как в таких условиях живут люди? Зачем сюда переезжает столько россиян?» — такими фразами описала автор свои ощущения.

Также неприятные впечатления у россиянки вызвали землетрясения, которые часто ощущаются по всей стране, и резкая смена погоды. «Самый продаваемый и популярный крем в этой стране — солнцезащитный, — отметила автор. — Хотела купить средства для лица, но ничего не нашла, кроме этих кремов».

Ее также возмутили стоимость и качество интернета в стране. «Самый выгодный пакет с интернетом и звонками обойдется в не менее трех тысяч рублей за месяц», — рассказала она. Россиянка заключила, что в целом для Новой Зеландии характерно низкое качество услуг при общей дороговизне.

По словам блогерши, в стране много бездомных людей. «Так как психушки тут отсутствуют, невменяемые люди ходят среди нас», — добавила автор.

Другой блогер выразил мнение, что Новая Зеландия — одна из самых гостеприимных для российских туристов стран. Радушных местных жителей он также встретил в Индии и Индонезии.