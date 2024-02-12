Россиянка побывала в Узбекистане и узнала секрет красоты местных женщин

Российская путешественница побывала в Узбекистане и рассказала, как местные женщины поддерживают красоту. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Гуляя по улицам узбекских городов, россиянка обратила внимание, что иногда от женщин исходит кисловатый запах. Она выяснила, что многие узбечки предпочитают современному уходу за волосами «бабушкин» метод — мытье и ополаскивание катыком (кислым молоком). В этом секрет их густых причесок.

«Беда в том, что запах очень сильно впитывается в пористые волосы и долго не выветривается», — отметила блогерша. При этом она уточнила, что вместо духов узбечки пользуются ванилином, из-за чего на родине их называют «булочками».

Другой российский путешественник побывал в Новой Зеландии и сравнил местных женщин с соотечественницами. Он подчеркнул, что новозеландки не придают значения своему внешнему виду и не стремятся выглядеть женственно.