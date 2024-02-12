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15:26, 12 февраля 2024Забота о себе

Россиянкам указали на трудности при проведении популярной пластической операции

Фото: Victoria Strukovskaya / Unsplash

Желающие увеличить грудь женщины должны осознавать, что при исходном первом размере не выйдет получить пятый или шестой за один раз, предупредил пластический хирург клиники GMT Олег Снигирь. В комментарии для «Ленты.ру» врач указал россиянкам и на другие трудности при проведении маммопластики.

В первую очередь любой уважающий себя хирург ориентируется на анатомические особенности женщины, рассказал Снигирь. Разумеется, добавил он, врач учитывает запросы, пожелания пациентки. Однако мечтающим о действительно большой груди стоит понимать, что «перепрыгнуть» сразу с первого размера в пятый или шестой вряд ли получится.

Очень большой имплант, который не соответствует женской анатомии, будет и выпирать, и «дарить» болезненные ощущения, а к меньшему по размеру пациентка привыкает быстрее, не считая его чем-то мешающим, раздражающим и чужеродным

Олег Снигирьпластический хирург

Снигирь объяснил, что при увеличении груди хирург ориентируется на ширину грудной клетки пациентки, а также на состояние кожи, насколько она растянута и есть ли возможность поставить имплант большего размера.

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Однако, обратил внимание собеседник «Ленты.ру», лучший выход — увеличить грудь максимум на два-три размера. «Это, конечно, среднее значение. Для кого-то достаточно увеличения всего на размер. При этом гораздо важнее идеальная и естественная форма, — прокомментировал специалист. — Но есть ли предел для таких операций? Скорее нет, просто потребуется несколько операций. При последующем вмешательстве имплант меняют на больший».

В заключение Снигирь отметил, что мода на огромную грудь проходит. По его словам, женщины понимают, что большой бюст дает лишний вес и нагрузку на позвоночник, суставы и внутренние органы.

Ранее пластический хирург Александр Катков опроверг мифы о блефаропластике. В частности, он заявил, что коррекцию век можно делать и в молодом возрасте, а не только в зрелом и пожилом, как думают многие.

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      Вера Владзиевская
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