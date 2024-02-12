Россиянкам указали на трудности при проведении популярной пластической операции

Желающие увеличить грудь женщины должны осознавать, что при исходном первом размере не выйдет получить пятый или шестой за один раз, предупредил пластический хирург клиники GMT Олег Снигирь. В комментарии для «Ленты.ру» врач указал россиянкам и на другие трудности при проведении маммопластики.

В первую очередь любой уважающий себя хирург ориентируется на анатомические особенности женщины, рассказал Снигирь. Разумеется, добавил он, врач учитывает запросы, пожелания пациентки. Однако мечтающим о действительно большой груди стоит понимать, что «перепрыгнуть» сразу с первого размера в пятый или шестой вряд ли получится.

Очень большой имплант, который не соответствует женской анатомии, будет и выпирать, и «дарить» болезненные ощущения, а к меньшему по размеру пациентка привыкает быстрее, не считая его чем-то мешающим, раздражающим и чужеродным Олег Снигирь пластический хирург

Снигирь объяснил, что при увеличении груди хирург ориентируется на ширину грудной клетки пациентки, а также на состояние кожи, насколько она растянута и есть ли возможность поставить имплант большего размера.

Однако, обратил внимание собеседник «Ленты.ру», лучший выход — увеличить грудь максимум на два-три размера. «Это, конечно, среднее значение. Для кого-то достаточно увеличения всего на размер. При этом гораздо важнее идеальная и естественная форма, — прокомментировал специалист. — Но есть ли предел для таких операций? Скорее нет, просто потребуется несколько операций. При последующем вмешательстве имплант меняют на больший».

В заключение Снигирь отметил, что мода на огромную грудь проходит. По его словам, женщины понимают, что большой бюст дает лишний вес и нагрузку на позвоночник, суставы и внутренние органы.

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