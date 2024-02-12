Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Ванкувером»

«Вашингтон» проиграл «Ванкуверу» в матче НХЛ со счетом 2:3

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершился со счетом 2:3. Таким образом, шайба российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина не спасла команду от поражения.

Россиянин отметился голом в пятой игре подряд и сократил отставание от Уэйна Гретцки, являющегося лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, до 59 шайб. В активе форварда 835 голов. В нынешнем сезоне Овечкин провел 47 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он отметился 12 голами и 23 передачами.

11 февраля Овечкин побил один из рекордов Гретцки. В матче против «Бостон Брюинс» россиянин забросил 57-ю шайбу в пустые ворота в карьере. Таким образом, по данному показателю капитан «Вашингтона» превзошел Гретцки, который поражал ворота без голкипера 56 раз.