Симоньян раскрыла реакцию родителей Сырского на его назначение главкомом ВСУ
Родители Александра Сырского были в ужасе после его назначения главкомом Вооруженными силами Украины (ВСУ), их реакцию раскрыла главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Как рассказала Симоньян, журналисты RT разыскали родных и знакомых Сырского, который родился во Владимире.
«Пожилые родители, которые участвуют в "Бессмертном полку", очень достойные люди, которые в ужасе от того, что их сын теперь командует ВСУ», — заявила медиаменеджер.
Симоньян отметила, что родители не должны отвечать за поступок сына и призвала «не травить их».
Ранее проживающий в России отец Александра Сырского Станислав заявил, что испытал те же чувства, что и все, узнав о назначении сына. Мать нового главкома ВСУ посоветовала молодым россиянам отстаивать интересы России в зоне специальной военной операции (СВО).
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Залужного 8 февраля. Его пост занял командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский. В последние недели СМИ много писали о грядущей смене военного руководства республики. Отставку Залужного связывали с неудачами на фронте и провалом летнего контрнаступления.