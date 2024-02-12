Симоньян раскрыла реакцию родителей Сырского на его назначение главкомом ВСУ

Симоньян: родители Сырского в ужасе от его назначения главкомом ВСУ

Родители Александра Сырского были в ужасе после его назначения главкомом Вооруженными силами Украины (ВСУ), их реакцию раскрыла главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Как рассказала Симоньян, журналисты RT разыскали родных и знакомых Сырского, который родился во Владимире.

«Пожилые родители, которые участвуют в "Бессмертном полку", очень достойные люди, которые в ужасе от того, что их сын теперь командует ВСУ», — заявила медиаменеджер.

Симоньян отметила, что родители не должны отвечать за поступок сына и призвала «не травить их».

Ранее проживающий в России отец Александра Сырского Станислав заявил, что испытал те же чувства, что и все, узнав о назначении сына. Мать нового главкома ВСУ посоветовала молодым россиянам отстаивать интересы России в зоне специальной военной операции (СВО).

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Залужного 8 февраля. Его пост занял командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский. В последние недели СМИ много писали о грядущей смене военного руководства республики. Отставку Залужного связывали с неудачами на фронте и провалом летнего контрнаступления.