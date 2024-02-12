Следователи попросили суд продлить арест Удальцову

Суд 14 февраля рассмотрит продление ареста лидеру «Левого фронта» Удальцову

Басманный суд Москвы назначил на 14 февраля рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста лидеру «Левого фронта» Сергею Удальцову (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского.

Защита считает незаконной избранную меру пресечения в виде содержания под стражей и намерена добиваться ее отмены. По словам адвоката, он не понимает, с чем связано уголовное дело, потому что в последние годы его подзащитный в публичном пространстве ведет себя предельно корректно.

9 февраля стало известно, что Росфинмониторинг внес Удальцова в перечень террористов и экстремистов.

12 января Удальцову было предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ («Оправдание терроризма с использованием интернета»). По его словам, публикации, из-за которых следователи возбудили дело, были размещены в поддержку «ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм».

«Они были участниками марксистского кружка», — заявил он в суде.

По словам адвоката, в инкриминируемом лидеру «Левого фронта» деянии отсутствует состав преступления.

Суд арестовал Удальцова до 15 февраля. Сам координатор движения «Левый фронт» свою вину не признал.

О возбуждении уголовного дела сообщалось 11 января, когда оперативники провели обыск в квартире Удальцова.