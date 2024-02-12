«Союз» с «Прогрессом МС-26» установили на стартовый стол

Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-26» установили на стартовый стол

Ракету-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-26» установили на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Сегодня ракету космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-26" транспортировали на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" продолжили ее подготовку к пуску», — говорится в сообщении.

Старт ракеты намечен на 06:25 по московскому времени 15 февраля. «Союз» выведет на орбиту корабль, который доставит 2518 килограммов грузов на Международную космическую станцию. «Прогресс» несет 580 килограммов топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов сжатого азота в баллонах и около 1,5 тысячи килограммов различного оборудования.

Ранее в феврале стало известно, что с космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1в» с военным космическим аппаратом. Предназначение спутника раскрывается.

