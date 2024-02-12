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20:08, 12 февраля 2024Путешествия

Турист после ссоры с женой выпал с 18-го этажа на популярном у россиян курорте

Турист из Китая после ссоры с женой выпал с 18-го этажа кондоминиума в Паттайе

Фото: Benjamin / Unsplash

Турист из Китая выпал с 18-го этажа кондоминиума на популярном у россиян курорте Таиланда Паттайя. Об этом пишет местное издание The Thaiger.

Уточняется, что инцидент с участием туриста произошел после его ссоры с женой. Прибывшие на место полицейские обнаружили бездыханного 35-летнего Юаньхуэй Лая в саду возле 31-этажного дома.

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Жена Лая рассказала правоохранителям, что они с мужем, дочерью и другими членами семьи приехали в Таиланд на празднование китайского Нового года.

Ранее в Паттайе девушка обманула и обворовала туриста из Южной Кореи, после чего он едва не спрыгнул с балкона. Расстроенный мужчина сбросил вниз 100 тысяч батов (около 250 тысяч рублей) и угрожал, что причинит себе вред.

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      Марина Черняк
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