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10:21, 12 февраля 2024Путешествия

Туристы занялись сексом на пляже Таиланда и вызвали споры в сети

Иностранные туристы занялись сексом на пляже популярного у россиян курорта Таиланда Паттайя и попали на видео. Ролик был размещен в соцсетях, на него обратило внимание издание Pattaya Mail.

Кадры, на которых туристы занимаются сексом в общественном месте, не обращая внимания на окружающих, вызвали споры в сети. Изначально видео было опубликовано в российском сообществе в Telegram, а затем быстро разошлось по другим соцсетям и стало вирусным. По данным источника, оно было записано на участке пляжа Джомтьен, рядом с комплексом водных видов спорта Паттайи.

Ожидается, что власти Таиланда будут отслеживать и предотвращать подобные инциденты, чтобы поддержать репутацию курорта как популярного места для семейного отдыха, говорится в материале.

Ранее полиция Таиланда задержала местного жителя за нападение на туриста с кухонным ножом из-за его отказа в покупке пива в Паттайе. Мужчина сообщил правоохранителям, что он якобы пытался защитить девушку из компании от приставаний иностранца.

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      Марина Черняк
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