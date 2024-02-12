У Байдена нашли провалы в памяти. Вице-президент США уже заявила, что готова исполнять его обязанности

Харрис готова служить США на фоне опасений из-за возраста Байдена

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что готова исполнять обязанности главы государства, так как обеспокоенность избирателей в связи с возрастом американского лидера Джо Байдена растет с каждым днем.

Я готова исполнять обязанности. Вопрос об этом не стоит Камала Харрис вице-президент США

По словам Харрис, она выполняет свою работу качественно, а следящие за ее работой признают способность вице-президента руководить.

Как отмечают журналисты Wall Street Journal, в последнее время спектр задач Харрис заметно расширился: от вопросов, связанных с политикой администрации президента по абортам, до ситуации с военными действиями в секторе Газа.

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Провалы в памяти Байдена назвали «невинной ошибкой»

8 февраля спецпрокурор Роберт Хер завершил расследование дела о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов, из-за которого президенту могло грозить уголовное наказание. Причиной разбирательств стали обнаруженные бумаги в гараже дома американского лидера в Уилмингтоне. Они относились ко времени, когда он занимал пост вице-президента при администрации Барака Обамы.

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В докладе отмечалось, что американский лидер хранил у себя бумаги «по невинной ошибке» из-за проблем с памятью. В ходе общения с командой спецпрокурора Байден не мог вспомнить даты и путался в деталях.

«В ходе интервью с нашей командой память подводила Байдена. Он не помнил, когда был вице-президентом, забыл в первый день опроса, когда закончился его срок», — говорится в отчете. Кроме того, американский лидер не помнил дату кончины сына.

В свою очередь, Байден выступил с неанонсированным обращением к нации, в котором резко прокомментировал доклад спецпрокурора. Он ответил, что с его памятью все хорошо и он не нуждается в советах.

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Американцы считают Байдена старым для нового президентского срока

86 процентов граждан США считают, что Байден слишком стар для еще одного президентского срока. Об этом свидетельствуют результаты опроса телеканала ABC News совместно с Ipsos. При этом 59 процентов респондентов отметили, что и Байден, и претендующий на выдвижение от Республиканской партии Дональд Трамп «очень стары» для участия в борьбе за пост главы государства.

Байден является старейшим президентом США, 20 ноября ему исполнился 81 год. В случае победы в президентской гонке в 2024 году, на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока — 86. В окружении политика регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости. Однако вопреки критике сам глава Белого дома настаивает на том, что у него нет проблем со здоровьем.