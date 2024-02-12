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10:18, 12 февраля 2024Россия

В Госдуме цитатой Гоголя охарактеризовали отношения Украины и Польши

Депутат Шеремет цитатой Гоголя прокомментировал отношения Украины и Польши

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет цитатой из повести Николая Гоголя охарактеризовал отношения Украины и Польши. Слова российского политика приводит РИА Новости.

Так депутат отреагировал на протест фермеров в Польше, которые перекрывают дороги на пути к пунктам пропуска на границе с Украиной. Жители требуют прекратить импорт сельскохозяйственной продукции Украины. Так, в населенном пункте Дорохуске на границе польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков.

«В этой истории сразу приходит на ум отрывок из знаменитой повести Гоголя "Тарас Бульба", где отец карает сына-предателя и задает ему риторический вопрос: "Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"» — прокомментировал ситуацию Шеремет.

По его мнению, проблема в отношениях Варшавы и Киева связана не столько с зерновым вопросом, сколько с тем, что к украинцам относятся как к лицам третьего сорта.

Ранее сенатор Алексей Пушков высказывал мнение, что Польша никогда не была искренним союзником Украины, а «любовь» Варшавы к Киеву основывалась на корысти. По его словам, правящие круги Польши пытались через поддержку Украины закрепить в НАТО свою роль в качестве ключевой страны на «переднем крае» военно-политического противостояния с Россией.

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      Анастасия Шейкина
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