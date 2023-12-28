В Совфеде объяснили «любовь» Польши к Украине корыстью

Сенатор Пушков заявил, что Польша никогда не была искренним союзником Украины

Польша никогда не была искренним союзником Украины, а «любовь» Варшавы к Киеву основывалась на корысти. Об это заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в Telegram.

По его словам, правящие круги Польши пытались через поддержку Украины закрепить в НАТО свою роль в качестве ключевой страны на «переднем краю» военно-политического противостояния с Россией. «Второй фактор — своеобразный "новый колониализм" в отношении Украины, замешанный на исторических рефлексах, ностальгии по так и не состоявшейся "Польше от моря до моря", и, конечно, чувстве собственного превосходства над украинцами», — объяснил сенатор.

Пушков также считает, что Варшава рассчитывала превратить Украину в зону своего влияния, вплоть до освоения ее западных территорий, которые ранее принадлежали Польше. Сенатор подчеркнул, что быстро меняющееся отношение поляков к украинцам только доказывает, что «говорить о "любви" к [Киеву] даже в прошлом времени вряд ли приходится».