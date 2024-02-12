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00:13, 12 февраля 2024Спорт

В Индонезии футболиста убило ударом молнии во время матча

В Индонезии 30-летнего футболиста убило ударом молнии во время матча

Фото: Unsplash

В Индонезии 30-летнего футболиста клуба «Персикас Субанг» убило ударом молнии во время товарищеского матча. Об этом сообщает VoiID.

Во время игры в спортсмена ударила молния, после один игрок оказался без сознания, а другой футболист присел на газон. Затем мужчина скончался в больнице. Уточняется, что это не первый случай, когда в футбольное поле на стадионе «Силиванги» ударила молния.

Ранее американского профессионального бойца смешанного стиля (MMA) Джесси Хенри убило взрывом на основной работе — спортсмен был пожарным.

Также сообщалось, что в Северной Уганде защитник Черчилл Овачи допустил ошибку на поле и был до смерти избит партнерами по команде.

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      Юлия Мискевич
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