В Индонезии футболиста убило ударом молнии во время матча

В Индонезии 30-летнего футболиста убило ударом молнии во время матча

В Индонезии 30-летнего футболиста клуба «Персикас Субанг» убило ударом молнии во время товарищеского матча. Об этом сообщает VoiID.

Во время игры в спортсмена ударила молния, после один игрок оказался без сознания, а другой футболист присел на газон. Затем мужчина скончался в больнице. Уточняется, что это не первый случай, когда в футбольное поле на стадионе «Силиванги» ударила молния.

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