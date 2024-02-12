В МИД России назвали возможные последствия отставки для Залужного

Посол Мирошник: Киев может попробовать «слить» Залужного из жизни

Киев может попробовать избавиться от бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Возможные последствия отставки для бывшего главкома ВСУ назвал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире «Радио Sputnik».

«Я не исключаю, что если его сольют, то не только из политики, а полностью из жизни. Потому что человек слишком глубоко был включен во все процессы. Он имел прямые взаимоотношения с министрами обороны, с командующими США, Великобритании, Евросоюза», — заявил он.

Мирошник отметил, что сейчас у Залужного есть два-три месяца, за которые он должен решить, играет ли он в политические игры и начинает жесткое противостояние с Зеленским или соглашается, что его сливают. По его словам, бывший главком поплатился из-за того, что лез в политику, и теперь украинский лидер рассчитывает, что новый главнокомандующий не станет этого делать и будет именно военным.

Об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного стало известно 8 февраля. После него на эту должность назначили командующего Сухопутными войсками вооруженных сил республики Александра Сырского.