Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:04, 12 февраля 2024Бывший СССР

В МИД России назвали возможные последствия отставки для Залужного

Посол Мирошник: Киев может попробовать «слить» Залужного из жизни

Фото: Ruslan Kaniuka / IMAGO / Ukrinform / ABACA / Globallookpress.com

Киев может попробовать избавиться от бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Возможные последствия отставки для бывшего главкома ВСУ назвал посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире «Радио Sputnik».

«Я не исключаю, что если его сольют, то не только из политики, а полностью из жизни. Потому что человек слишком глубоко был включен во все процессы. Он имел прямые взаимоотношения с министрами обороны, с командующими США, Великобритании, Евросоюза», — заявил он.

Материалы по теме:
На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными. Кого из них поддержат США?
На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными.Кого из них поддержат США?
15 ноября 2023
На Украине уверены, что Зеленский уволит главкома ВСУ. К чему приведет смещение Залужного и кто займет его место?
На Украине уверены, что Зеленский уволит главкома ВСУ.К чему приведет смещение Залужного и кто займет его место?
31 января 2024
«Бахмутский мясник» Что известно о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском?
«Бахмутский мясник»Что известно о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сырском?
9 февраля 2024

Мирошник отметил, что сейчас у Залужного есть два-три месяца, за которые он должен решить, играет ли он в политические игры и начинает жесткое противостояние с Зеленским или соглашается, что его сливают. По его словам, бывший главком поплатился из-за того, что лез в политику, и теперь украинский лидер рассчитывает, что новый главнокомандующий не станет этого делать и будет именно военным.

Об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного стало известно 8 февраля. После него на эту должность назначили командующего Сухопутными войсками вооруженных сил республики Александра Сырского.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Глава Пентагона вновь попал в больницу. В январе он тайно лечил рак, это привело к скандалу

      Стало известно о задержании подозреваемого в расстреле машины заммэра Никополя

      Украина обратилась в полицию из-за рассыпанного польскими фермерами зерна

      На Украине рассказали о планах создать тысячи боевых дронов высокой дальности

      В российском городе задержаны участники напавшей на инкассаторов банды

      Байден решил использовать TikTok для предвыборной кампании

      Надеждин обратился в Верховный суд после отказа ЦИК в регистрации кандидатом

      Названа причина разочарования российских туристов в Европе

      Врач развеяла несколько популярных мифов о раке

      Число пострадавших в аварии с детским автобусом под Псковом выросло до 17

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше