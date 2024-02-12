В Таиланде турист упал в озеро на глазах друга и бесследно исчез

Британский турист упал в озеро во время катания на каяках в Таиланде и исчез

Британский турист упал в озеро во время катания на каяках с другом в Таиланде и бесследно исчез. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 24-летний Шанхаман Гоурибалан находился в водоеме в провинции Сураттхани 11 февраля около 9:00 утра по местному времени. Внезапно он упал со своего плавательного средства в самой глубокой части озера. Его друг, на глазах которого все произошло, поспешил на берег, чтобы попросить помощи.

Спасательная операция продолжается уже больше суток. Для поисков британца привлекли несколько команд специалистов. При этом известно, что двое туристов нарушили правила безопасности, не зарегистрировавшись перед катанием по озеру. Они должны были получить спасательные жилеты.

Ранее туристка из Великобритании отправилась на морскую экскурсию в Таиланде и бесследно исчезла после того, как судно затонуло во время шторма. 57-летняя Милли Янг из Брайтона мечтала о путешествии в Таиланд и приехала туда с друзьями.