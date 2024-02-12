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13:26, 12 февраля 2024Забота о себе

Врач развеяла несколько популярных мифов о раке

Онколог Магомедова: если у человека нет боли, это не гарантирует отсутствие рака

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

На ранних этапах рак зачастую развивается без симптомов, поэтому, если у человека ничего не болит, это не гарантирует отсутствие у него онкологического заболевания, предупредила онколог Хамис Магомедова. Несколько популярных мифов о раке врач развеяла в беседе с «Лентой.ру».

Прежде всего Магомедова назвала несостоятельной теорию, что злокачественные опухоли заразны. При этом, по ее словам, некоторые инфекции могут спровоцировать развитие рака. В частности, штаммы вируса папилломы человека (ВПЧ) способны привести к раку шейки матки, вульвы, влагалища, анального канала, полового члена, а также глотки и гортани.

Вирус Эпштейна-Барр может вызвать развитие лимфомы, гепатиты B и C повышают риск злокачественных опухолей печени, бактерия Helicobacter pylori может стать причиной развития рака желудка

Хамис Магомедоваонколог

Также, по словам собеседницы «Ленты.ру», мифом является утверждение, что рак не передается по наследству. Рост всего лишь пяти процентов опухолей обусловлен генетическими факторами. Возраст же пациента играет значительную роль в вероятности заболеть, для отдельных видов опухолей имеет значение пол, объяснила онколог. Злокачественные новообразования молочных желез, добавила она, чаще встречаются у женщин.

Употребление спиртных напитков повышает риск опухолей ротовой полости, ЖКТ, мочевого пузыря. Язвенный колит может стать причиной опухоли толстой кишки. Кроме того, на появление онкологии влияют диета, ультрафиолетовое излучение и радиация

Хамис Магомедоваонколог

Также, несмотря на распространенное заблуждение, от рака можно вылечиться, обнадежила Магомедова. Перспектива избавиться от заболевания зависит от ранней диагностики, максимально быстрого начала лечения, тяжести протекания болезни, виде и локализации опухоли и наличии у пациента хронических недугов. «Чем раньше выявляют рак, тем больше шансов у человека добиться устойчивой многолетней ремиссии», — прокомментировала врач.

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Крайне опасной ошибкой онколог назвала отказ ходить к врачам, потому что ничего не болит. Она объяснила, что на начальных стадиях опухоль может развиваться бессимптомно. Боль же появляется в момент, когда новообразование увеличивается в размерах и сдавливает нервные окончания. Зачастую это говорит о поздней стадии, требующей сложного лечения. «Если у человека ничего не болит, это не значит, что у него нет рака. Поэтому всем необходимо регулярно проходить профилактические осмотры и обследования у врачей», — резюмировала Магомедова.

Ранее онколог Руслан Басанов назвал метод самодиагностика рака яичка. Он объяснил, что мужчинам следует периодически аккуратно прощупывать мошонку.

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      Вера Владзиевская
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