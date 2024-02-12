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15:37, 12 февраля 2024Бывший СССР

Замглавы бундестага приехала на Украину и назвала настроения в стране нехорошими

Замглавы бундестага Геринг-Эккардт: настроения на Украине уже нехорошие

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Заместитель председателя бундестага Катрин Геринг-Эккардт приехала на Украину, чтобы посетить Киев, Одессу и Черниговскую область, и назвала нехорошими настроения в обществе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

«Мне совершенно ясно: настроения в стране уже нехорошие», — сказала она, уточнив, что причиной расстройств стало замедление темпов поддержки Киева, а также дискуссии о выделении помощи в США.

Замглавы бундестага призвала обеспечить Украину не только обещанными боеприпасами, но и крылатыми ракетами Taurus. «Ведь здесь речь идет и о нашей безопасности», — заключила она.

Геринг-Эккардт должна встретиться с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и представителями гражданского общества. Также она посетит Одессу и две деревни в Черниговской области.

Ранее в Киеве прошла встреча Владимира Зеленского с главой МИД и министром образования Португалии Жоау Гомешем Кравинью и Жоау Коштой. Они обсудили оборонное сотрудничество между двумя странами.

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      Алевтина Запольская
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