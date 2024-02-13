Матвиенко призвала ускорить производство не имеющих аналогов разработок

Глава Совфеда Матвиенко призвала лучше применять не имеющие аналогов разработки

Многие российские инновационные разработки не имеют аналогов в мире, однако для активного их внедрения нужно ускорить производство товаров и услуг, основанных на новых технологиях. Об этом в ходе осмотра Института нефти и газа Сибирского федерального университета в Красноярске заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

Она отметила, что зачастую происходит разрыв между научной разработкой и вводом ее в серийное производство, а этого быть не должно. Глава верхней палаты российского парламента призвала активнее применять инновации российских ученых на предприятиях, чтобы в том числе наладить экспорт в дружественные страны.

Такая практика, уверена она, позволит обеспечить технологический суверенитет страны, использовать ее интеллектуальный потенциал и реализовать многочисленные проекты в сфере импортозамещения. О каких разработках идет речь, политик не уточнила.

В апреле 2022 года Матвиенко в ходе заседания Совета Федерации возмутилась тем, что страна вынуждена завозить из-за рубежа гвозди в связи с недостаточным производством. Позднее она указала, что проблема распространяется на любой крепеж, в чем может убедиться каждый, кто зайдет в строительный магазин и посмотрит на страну производства.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в мае 2022 года отмечал, что успех импортозамещения в России существует только в бравурных отчетах отраслевых ведомств, а в реальности программа полностью провалена.