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16:31, 13 февраля 2024Культура

Бойцы СВО резко отреагировали на приезд Киркорова в Горловку

Бойцы СВО предложили Киркорову вместо «петушиных концертов» взять в руки оружие

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российские военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), резко отреагировали на приезд певца Филиппа Киркорова в военный госпиталь в Горловке. Публичное обращение бойцов опубликовал телеканал «Царьград».

Бойцы заявили, что Киркоров и подобные ему артисты пытаются «замолить свои грехи» за их счет. «Ваши петушиные концерты нам здесь не нужны», — заявили они.

Военнослужащие предложили Киркорову снять «костюмы с перьями», переодеться в бронезащиту и взять в руки оружие. «Прибудете в зону СВО и покажете, на что вы способны», — заключили они.

Ранее визит Киркорова в Донецкую народную республику раскритиковала актриса и телеведущая Яна Поплавская. Артистка заявила, что певец поехал в зону СВО по «разнарядке сверху» после скандала с его участием.

О посещении Киркоровым госпиталя в Горловке стало известно 13 февраля. Певец привез подарки, пообщался с ранеными участниками СВО, исполнил две песни по их заявкам и пожелал им здоровья.

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      Мария Рюрикова
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