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13:42, 13 февраля 2024Спорт

Бывший футболист «Арсенала» рассказал об отрицательной черте Аршавина

Бывший футболист «Арсенала» Галлас заявил, что Андрей Аршавин был ленив

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Вильям Галлас поделился воспоминаниями о выступлении за команду россиянина Андрея Аршавина. Его слова приводит «Чемпионат».

Спортсмен заявил, что российский нападающий был ленив и не старался на тренировках. По его мнению, это приводило к разочарованию болельщиков, которые видели в «Арсенале» не такого Аршавина, каким он был в «Зените».

29 мая 2023 года лондонский клуб опубликовал пост с поздравлением по случаю дня рождения Аршавина. Позднее запись удалили из-за критики украинских болельщиков.

Аршавин играл за лондонский «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В составе клуба он провел 105 матчей в Английской премьер-лиге, забив 23 мяча. Полузащитник также известен по выступлениям за сборную России. Вместе с национальной командой он завоевал бронзовые медали Евро-2008.

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      Анастасия Борисова
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