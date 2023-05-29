«Арсенал» удалил поздравление Аршавину после критики болельщиков

«Арсенал» удалил пост с поздравлением Аршавину после критики украинских болельщиков

Лондонский «Арсенал» удалил пост с поздравлением по случаю дня рождения бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина после критики украинских болельщиков. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Ранее в аккаунте клуба в Twitter появился видеоролик с голами Аршавина в ворота «Ливерпуля» в матче 2009 года, в котором россиянин оформил покер. «Желаем тебе хорошего дня, Андрей», — пожелали в команде.

Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. В составе клуба он провел 105 матчей, забив 23 мяча.

42-летний полузащитник известен также по выступлениям за сборную России. Вместе с национальной командой он завоевал бронзовые медали Евро-2008. Игрок также был включен в символическую сборную турнира. Всего за сборную России Аршавин провел 75 матчей, забив 17 мячей.