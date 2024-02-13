Киркорова потребовали убрать из жюри шоу «Маска»

Глава ФПБК Бородин потребовал убрать Киркорова из жюри шоу «Маска»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин написал письмо генеральному директору телеканала НТВ Алексею Земскому с требованием убрать певца Филиппа Киркорова из состава жюри шоу «Маска». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Общественник отметил, что ему на почту пришло более 20 тысяч писем с просьбами убрать исполнителя из программы и жалобами на него. Он добавил, что авторы писем назвали певца клоуном, а его участие в шоу — пошлостью и грязью. Глава ФПБК призвал руководителя канала подумать о рейтингах и учесть мнение зрителей в «непростое для нашей страны время».

В своем обращении Бородин также указал, что более 95 тысяч человек подписали петицию с требованием лишить Киркорова звания народного артиста РФ из-за его участия в «голой вечеринке» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой.

Ранее российские военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, резко отреагировали на приезд певца Филиппа Киркорова в военный госпиталь в Горловке.

