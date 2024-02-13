Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:28, 13 февраля 2024Россия

Медведев отреагировал на критику Шольцем и Сунаком интервью Путина

Медведев о реакциях Сунака и Шольца на интервью Путина: лекарство попало в цель
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Реакция канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону говорит о том, что «произошло точное попадание лекарства в цель», считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

После публикации беседы Путина и Карлсона западные лидеры отреагировали на ее содержание. Так, сначала Шольц высмеял интервью и назвал его смехотворным, добавив, что Путин «всегда говорит много лжи об истории этой войны [на Украине]». Затем похожее заявление сделал и Сунак. По его мнению, высказывание об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине является «явно смехотворным».

«Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос», — прокомментировал ситуацию Медведев. Он при этом подчеркнул, что лидеры государств обычно не высказываются об интервью коллег, так как они считаются равными по статусу фигурами с точки зрения международного права, где равный не имеет власти над равным.

По его мнению, глава государства в ходе интервью провел отличный урок истории, в то время как президент США Джо Байден не смог вспомнить свое имя и то, кто был первым президентом Соединенных Штатов. «Наполеон? Черчилль? Фрэнк Синатра? А, ну конечно же, Чингачгук!» — пошутил политик.

Зампред Совбеза уверен, что в ближайшие время руководители стран Запада продолжат выступать с аналогичными заявлениями, потому что это их повседневная работа, которую они предъявляют избирателям.

Интервью Путина Карлсону появилось на сайте репортера в ночь на 9 февраля. Беседа продолжалась два часа шесть минут, за это время глава государства ответил примерно на 60 вопросов собеседника. Как отмечали в Кремле, Карлсон не присылал заранее вопросы для интервью Путину. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, для Москвы в интервью главное то, что главу государства услышат на Западе.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Замом главкома ВСУ стал полковник, сделавший «первый выстрел» в Донбассе. В 2014 году он нарушил приказ, открыв огонь

      Российские специалисты захватили редкие дроны ВСУ

      На Украине суд отказал восстановить экс-депутата Рады в вузе

      Еще один российский город отменил концерт Лолиты

      В России оценили выгодность банковских вкладов в юанях

      Троих боевиков «Азова» заочно осудили на длительные сроки за обстрел домов в ДНР

      Полковник предрек проведение ВСУ военных операций «на грани фола»

      Российские корабли провели разведку в Черном море

      Дипломат рассказал о «ловушке» для Китая на Тайване

      Космонавт показал отстыковку «Прогресса» на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше