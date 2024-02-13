Медведев отреагировал на критику Шольцем и Сунаком интервью Путина

Медведев о реакциях Сунака и Шольца на интервью Путина: лекарство попало в цель

Реакция канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону говорит о том, что «произошло точное попадание лекарства в цель», считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

После публикации беседы Путина и Карлсона западные лидеры отреагировали на ее содержание. Так, сначала Шольц высмеял интервью и назвал его смехотворным, добавив, что Путин «всегда говорит много лжи об истории этой войны [на Украине]». Затем похожее заявление сделал и Сунак. По его мнению, высказывание об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине является «явно смехотворным».

«Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос», — прокомментировал ситуацию Медведев. Он при этом подчеркнул, что лидеры государств обычно не высказываются об интервью коллег, так как они считаются равными по статусу фигурами с точки зрения международного права, где равный не имеет власти над равным.

По его мнению, глава государства в ходе интервью провел отличный урок истории, в то время как президент США Джо Байден не смог вспомнить свое имя и то, кто был первым президентом Соединенных Штатов. «Наполеон? Черчилль? Фрэнк Синатра? А, ну конечно же, Чингачгук!» — пошутил политик.

Зампред Совбеза уверен, что в ближайшие время руководители стран Запада продолжат выступать с аналогичными заявлениями, потому что это их повседневная работа, которую они предъявляют избирателям.

Интервью Путина Карлсону появилось на сайте репортера в ночь на 9 февраля. Беседа продолжалась два часа шесть минут, за это время глава государства ответил примерно на 60 вопросов собеседника. Как отмечали в Кремле, Карлсон не присылал заранее вопросы для интервью Путину. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, для Москвы в интервью главное то, что главу государства услышат на Западе.