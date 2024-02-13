Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эрика Андреева
Сегодня
16:30 (Мск)
Екатерина Александрова
Доха (ж)
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Роман Сафиуллин
Завтра
12:00 (Мск)
Хольгер Руне
Роттердам
12:10, 13 февраля 2024Спорт

Названы способы прокачать все тело дома одной гантелью

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала способы прокачать все тело дома одной гантелью. Ее слова приводит Men Today.

Сначала Ротач рекомендовала делать планку с подтягиванием гантели. Для этого нужно встать в упор лежа на прямых руках, а в руки взять гантель, затем выпрямить тело, подтянуть руку к пояснице и поставить на место, далее поднести вторую руку к пояснице и тоже вернуть ее на место.

Следующим упражнением стал жим гантели лежа. Последним эксперт назвала ягодичный мостик. Для его выполнения нужно лечь на пол, согнуть ноги в коленях, а гантель положить на живот. Далее необходимо поднять таз так, чтобы тело образовало одну линию, и снова опустить таз на пол.

7 февраля журнал OK! раскрыл минимальный набор инвентаря для домашнего спортзала. Было предложено обзавестись ковриком для фитнеса, который необходим как для силовых тренировок, так и для растяжки, и блоками для йоги. К ним можно добавить два вида гантелей, полегче и потяжелее, и утяжелители для ног.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Азербайджан провел «операцию возмездия» на границе с Арменией. Уничтожен боевой пост армянской армии

      Россиянам раскрыли самые распространенные схемы мошенничества в соцсетях

      Система ПВО сработала над российским регионом

      Маск заявил о невозможности проигрыша Путина на Украине

      В Кремле ответили на вопрос о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию

      Доходы бюджета России от маркировки табака оценили

      В КНДР испытали аналог HIMARS

      Стало известно о разговоре Путина и Карлсона после интервью

      Министр культуры Литвы объявлен в розыск в России

      Мосгорсуд оставил под стражей режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше