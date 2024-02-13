Планы европейской страны отказаться от российского газа оценили

Эксперт Митрахович: Австрия не откажется от российского газа ближайшие пару лет

Решение Австрии подготовить документы о досрочном выходе из контрактов на поставку российского газа не значит, что компания OMV откажется от топлива прямо сейчас. Планы европейской страны по отказу от газа из РФ оценил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович, его слова приводит газета «Известия».

Ранее министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что стране необходимо выходить из долгосрочных договоров на поставку российского газа, заключенных нефтегазовым концерном OMV. Эти соглашения не позволяют снизить зависимость от Москвы, а подготовка документов о досрочном отказе от российского топлива даст возможность отказаться от обязательств забирать в России большое количество газа, пояснила она.

По мнению Митраховича, заявления главы Минэнерго нужны для создания «правильного» информационного фона. Они необходимы, чтобы общественность воспринимала Австрию не как страну, которая хочет продолжать торговать с Россией, а как страну, которая тоже торопится отказываться от сотрудничества. При этом подготовка документов о возможном прекращении досрочных контрактов не означает, что OMV реально будет выходить из них сейчас. Отказаться от российского топлива страна сможет только в ближайшие пару лет.

«Торговля будет продолжаться, все-таки слишком удобные поставки из России, чтоб быстро от них отказаться. (…) Что касается транзита через Украину, то я думаю, что и Австрия, и вообще Европейский союз будут уговаривать Украину продолжать транзит. Будет какая-то другая юридическая форма, возможно, с передачей газа на границе России и Украины, но я почти уверен, что транзит там сохранят», — предположил эксперт.

Австрия остается одной из самых зависимых от российского трубопроводного газа стран в Европе. Поставки топлива идут через территорию Украины по контракту, действующему до конца 2024 года.

Украина неоднократно заявляла, что не намерена продлевать соглашение на транзит российского газа. В январе 2024-го вице-премьер России Александр Новак заявил, что никаких переговоров о подписании нового контракта или о продаже газа на границе европейским покупателям не идет.