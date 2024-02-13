Нобелевский лауреат заявил о росте политического экстремизма в США

Нобелевский лауреат Кругман заявил о росте политического экстремизма в США

Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман в колонке для The New York Times заявил о росте политического экстремизма в США.

По его словам, свидетельством этому может служить ажиотаж вокруг возраста 81-летнего Джо Байдена перед президентскими выборами в США. Обсуждение состояния здоровья главы государства затмевают действительно важные вопросы, например что именно стоит на кону на выборах, считает Кругман.

Он считает, что спецпрокурор Роберт Хер, указывая на проблемы с памятью Байдена, переходит все границы.

На фоне дискуссии о состоянии здоровья Байдена, в том числе ментального, о готовности руководить страной заявила вице-президент Камилла Харрис.

Доклад спецпрокурора Хера был обнародован 8 февраля, он был посвящен завершению расследования дела ненадлежащем хранении Байденом секретных документов, из-за которого президенту могло грозить уголовное наказание. В докладе отмечается, что американский лидер хранил у себя бумаги «по невинной ошибке» из-за проблем с памятью. В ходе общения с командой спецпрокурора Байден не мог вспомнить даты и путался в деталях.

После публикации доклада Байден выступил на специальной пресс-конференции, в ходе которой перепутал президентов Мексики и Египта.