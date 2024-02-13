В России высказались о сделавшем «первый выстрел» в Донбассе новом заме Сырского
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала назначение заместителем главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского полковника Вадима Сухаревского, сделавшего «первый выстрел» в Донбассе в 2014 году, делом Украины. Своим мнением парламентарий поделилась в беседе с «Лентой.ру».
«Мы свои выводы будем делать потом, я так понимаю. Мы собираем сведения для того, чтобы потом предъявить любому суду, который будет пытаться обвинить нас в неправильном действии по отношению к Украине. Я думаю, что это еще один кирпичик и еще один документ, который будет доказательством действий Украины. А так, это их дело. Кого хотят, того и назначают», — высказалась Журова.
Указ о назначении Сухаревского 10 февраля подписал президент Украины Владимир Зеленский. Позднее стало известно, что в 2014 году именно Сухаревский совершил «первый выстрел» с украинской стороны в Донбассе. Он нарушил приказ не открывать огонь против вооруженного отряда.
8 февраля Зеленский сообщил, что провел встречу с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, в ходе которой он поблагодарил его «за два года защиты Украины» и обсудил с ним необходимое обновление армии. Позднее стало известно об уходе Залужного в отставку. На его место был назначен генерал-полковник Александр Сырский.