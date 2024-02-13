В России высказались о сделавшем «первый выстрел» в Донбассе новом заме Сырского

Депутат Журова назвала назначение замом главкома ВСУ Сухаревского делом Украины

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала назначение заместителем главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского полковника Вадима Сухаревского, сделавшего «первый выстрел» в Донбассе в 2014 году, делом Украины. Своим мнением парламентарий поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Мы свои выводы будем делать потом, я так понимаю. Мы собираем сведения для того, чтобы потом предъявить любому суду, который будет пытаться обвинить нас в неправильном действии по отношению к Украине. Я думаю, что это еще один кирпичик и еще один документ, который будет доказательством действий Украины. А так, это их дело. Кого хотят, того и назначают», — высказалась Журова.

Указ о назначении Сухаревского 10 февраля подписал президент Украины Владимир Зеленский. Позднее стало известно, что в 2014 году именно Сухаревский совершил «первый выстрел» с украинской стороны в Донбассе. Он нарушил приказ не открывать огонь против вооруженного отряда.

8 февраля Зеленский сообщил, что провел встречу с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, в ходе которой он поблагодарил его «за два года защиты Украины» и обсудил с ним необходимое обновление армии. Позднее стало известно об уходе Залужного в отставку. На его место был назначен генерал-полковник Александр Сырский.