В России высказались об «операции возмездия» Азербайджана против Армении

Депутат Затулин назвал «операцию возмездия» Азербайджана попыткой давления

Военная операция Азербайджана на границе является попыткой давления на Армению, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на очередное обострение между странами, а также высказался о перспективах подписания мирного договора.

Ранее Азербайджан атаковал пост Вооруженных сил Армении в районе населенного пункта Неркин Ханда Сюникской области. Военную операцию назвали «операцией возмездия». Атаке предшествовал обстрел азербайджанских военнослужащих со стороны Армении.

По словам депутата, новый эпизод противостояния в очередной раз усиливает напряженность во взаимоотношениях между странами, которые традиционно считаются враждебными.

«Мне трудно судить, кто прав, кто виноват с точки зрения того, кто первый начал, как говорят перед дворовой дракой, но кто бы ни начал первым, очевидно, что Азербайджан сделал это поводом для демонстрации силы и мщения и сегодня распространяет эту информацию как очередную победу в противостоянии с Арменией. Конечно, эта риторика явно не направлена на достижение договоренностей, скорее всего, она является попыткой давления», — поделился Затулин.

Азербайджан заинтересован в том, чтобы Армения по максимуму уступила при подписании любого договора, полагает парламентарий. Он добавил, что в Баку взяли паузу на проведение президентских выборов, в ходе которых лидер Азербайджана Ильхам Алиев добавил огня в очаг тем, что проголосовал в Степанакерте, который местные называют Ханкенди и где не осталось армянского населения.

«Я не имею ничего против выборов в Азербайджане, это их внутреннее дело, но эти выборы были густо заквашены на синдроме победителя, что удостоверило само голосование Алиева в Степанакерте. Я думаю, что это отражение того факта, что не складывается, судя по всему, на данный момент атмосфера и конкретные условия для подписания мирного договора, признания территориальной целостности и так далее», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Полемика вокруг этого (заключения мира — прим. "Ленты.ру") продолжается, и закономерный вопрос, который возникает не только в Армении, но и во всем мире, а что, собственно правительство [премьер-министра Армении Николы] Пашиняна, признавшее Карабах частью Азербайджана, отказавшееся от всякой поддержки соотечественников, проглотившее массовые исходы из Карабаха и вдобавок обострившее отношения с Россией, что оно приобрело на этом пути, если нового прекрасного мира нет, а есть такого рода столкновения как вчера и сегодня? Судя по всему, мы очень далеки от реального мира в Закавказье Константин Затулин депутат Госдумы

Односторонние победы, вроде тех, которые были достигнуты Азербайджаном и Турцией над Карабахом, не ведут к немедленному миру, а закладывают зерна для новых конфликтов и эпизодов противостояния, заключил парламентарий.

В конце января Пашинян сообщал, что Ереван предложил Баку подписать пакт о ненападении. Он пояснил, что документ необходим, если процесс подписания мирного договора затянется.

В декабре 2023 года Азербайджан и Армения опубликовали совместное заявление о мерах по урегулированию конфликта. Тогда стороны согласились на взаимный обмен части пленных, а также были намерены «предпринять ощутимые шаги по укреплению взаимного доверия».

Армения и Азербайджан ведут переговоры о заключении мирного договора. Одним из серьезных препятствий стал вопрос демаркации общего участка границы.

