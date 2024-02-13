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14:59, 13 февраля 2024Бывший СССР

В России высказались об «операции возмездия» Азербайджана против Армении

Депутат Затулин назвал «операцию возмездия» Азербайджана попыткой давления
Константин Затулин

Константин Затулин. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Военная операция Азербайджана на границе является попыткой давления на Армению, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на очередное обострение между странами, а также высказался о перспективах подписания мирного договора.

Ранее Азербайджан атаковал пост Вооруженных сил Армении в районе населенного пункта Неркин Ханда Сюникской области. Военную операцию назвали «операцией возмездия». Атаке предшествовал обстрел азербайджанских военнослужащих со стороны Армении.

По словам депутата, новый эпизод противостояния в очередной раз усиливает напряженность во взаимоотношениях между странами, которые традиционно считаются враждебными.

«Мне трудно судить, кто прав, кто виноват с точки зрения того, кто первый начал, как говорят перед дворовой дракой, но кто бы ни начал первым, очевидно, что Азербайджан сделал это поводом для демонстрации силы и мщения и сегодня распространяет эту информацию как очередную победу в противостоянии с Арменией. Конечно, эта риторика явно не направлена на достижение договоренностей, скорее всего, она является попыткой давления», — поделился Затулин.

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Азербайджан заинтересован в том, чтобы Армения по максимуму уступила при подписании любого договора, полагает парламентарий. Он добавил, что в Баку взяли паузу на проведение президентских выборов, в ходе которых лидер Азербайджана Ильхам Алиев добавил огня в очаг тем, что проголосовал в Степанакерте, который местные называют Ханкенди и где не осталось армянского населения.

«Я не имею ничего против выборов в Азербайджане, это их внутреннее дело, но эти выборы были густо заквашены на синдроме победителя, что удостоверило само голосование Алиева в Степанакерте. Я думаю, что это отражение того факта, что не складывается, судя по всему, на данный момент атмосфера и конкретные условия для подписания мирного договора, признания территориальной целостности и так далее», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Полемика вокруг этого (заключения мира — прим. "Ленты.ру") продолжается, и закономерный вопрос, который возникает не только в Армении, но и во всем мире, а что, собственно правительство [премьер-министра Армении Николы] Пашиняна, признавшее Карабах частью Азербайджана, отказавшееся от всякой поддержки соотечественников, проглотившее массовые исходы из Карабаха и вдобавок обострившее отношения с Россией, что оно приобрело на этом пути, если нового прекрасного мира нет, а есть такого рода столкновения как вчера и сегодня? Судя по всему, мы очень далеки от реального мира в Закавказье

Константин Затулиндепутат Госдумы

Односторонние победы, вроде тех, которые были достигнуты Азербайджаном и Турцией над Карабахом, не ведут к немедленному миру, а закладывают зерна для новых конфликтов и эпизодов противостояния, заключил парламентарий.

В конце января Пашинян сообщал, что Ереван предложил Баку подписать пакт о ненападении. Он пояснил, что документ необходим, если процесс подписания мирного договора затянется.

В декабре 2023 года Азербайджан и Армения опубликовали совместное заявление о мерах по урегулированию конфликта. Тогда стороны согласились на взаимный обмен части пленных, а также были намерены «предпринять ощутимые шаги по укреплению взаимного доверия».

Армения и Азербайджан ведут переговоры о заключении мирного договора. Одним из серьезных препятствий стал вопрос демаркации общего участка границы.

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