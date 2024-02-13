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09:48, 13 февраля 2024Спорт

Панарин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ

Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ

Фото: Brad Penner / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин спровоцировал массовую драку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на встрече против «Калгари Флэймс». В середине второго периода Панарин подрался со словацким нападающим Мартином Поспишилом. Во время паузы в матче они продолжили драку, которая переросла в массовую потасовку с участием других хоккеистов.

17 января Панарин установил рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс». Он стал первым хоккеистом в истории «Рейнджерс», который провел не менее двух сезонов с результативностью в 60 очков за 43 матча или меньше с начала регулярного чемпионата.

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до 2026 года.

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      Анастасия Борисова
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