Панарин установил рекорд «Рейнджерс»

Россиянин Панарин набрал 60 очков за 43 матча НХЛ и установил рекорд «Рейнджерс»

Российский нападающий Артемий Панарин установил рекорд клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается на сайте команды.

В матче регулярного чемпионата против «Сиэтл Кракен» (5:2) форвард отдал результативную передачу и набрал 60-е очко в сезоне. Он достиг этого показателя за 43 игры.

Таким образом, Панарин стал первым хоккеистом в истории «Рейнджерс», который провел не менее двух сезонов с результативностью в 60 очков за 43 матча или меньше с начала регулярного чемпионата.

Панарин занимает пятое место в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата. На счету российского форварда 27 заброшенных шайб и 33 результативные передачи.

Ранее NHL Network включил Панарина в топ-50 лучших действующих игроков НХЛ. Нападающий, выступающий за «Рейнджерс» с 2019 года, занял 32-е место в списке. Его текущий контракт с командой рассчитан до 2026 года.

