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15:26, 13 февраля 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор назвал число выявленных с начала 2024 года утечек данных

Роскомнадзор с начала 2024 года выявил 19 утечек персональных данных

Фото: Unsplash

Роскомнадзор назвал число выявленных с начала 2024 года утечек персональных данных российских пользователей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что ведомство обнаружило 19 фактов утечек персональных данных с начала этого года. Уточняется, в сеть попали более 510 миллионов записей.

Ранее в России предложили ужесточить ответственность за утечку персональных данных пользователей. Согласно проекту, внесенному в Госдуму, штраф за утечку будет достигать трех процентов от общей выручки компании.

Перед этим россиянам раскрыли последствия утечек личной информации. Как рассказали в компании «Гарда», пользователи, чьи данные попали в сеть, чаще сталкиваются со спамом и получают звонки от мошенников, чем те, у кого личная информация не утекла в интернет.

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      Евгения Наумова
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