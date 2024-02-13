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17:30, 13 февраля 2024Забота о себе

Россиянам подсказали рецепт чая для профилактики рака

Гастроэнтеролог Кашух посоветовала гречишный чай для профилактики рака

Фото: Pxhere

Чай, заваренный на семенах гречихи татарской, содержит незаменимые аминокислоты, витамины, а также вещества, способные бороться с воспалениями и предотвращать рак. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам Кашух, семена гречихи татарской богаты полезными для организма веществами. В них содержатся витамины В1, В2 и В6, С, Е, а также магний, калий, медь, железо, цинк и селен. Врач отметила, что в растении насчитывается 18 разных аминокислот, в том числе те, которые организм не вырабатывает самостоятельно и получает только из пищи — лизин и аргинин.

Кроме того, Кашух посоветовала пить гречишный чай для профилактики рака. Она объяснила, что в гречихе содержится много рутина (витамина Р) — это флавоноид, который борется со свободными радикалами, уменьшает воспаление и снижает риск развития рака и аллергических реакций. Кроме того, по ее словам, вещество помогает поддерживать эластичность стенок сосудов, нормализует давление и стимулирует работу иммунитета. «Для приготовления напитка рекомендуют использовать воду температурой 90-95 градусов. Гречишному чаю дают настояться три-четыре минуты, а потом процеживают», — подсказала рецепт полезного напитка врач.

Кашух предупредила, что в чае концентрация полезных веществ ниже, чем в самих семенах. Кроме того, часть соединений распадается под воздействием высокой температуры. «Поэтому воспринимать гречишный чай как панацею не стоит. Он станет отличным дополнением к здоровому рациону, но не заменит его», — заключила специалистка.

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      Екатерина Улитина
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