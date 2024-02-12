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10:24, 12 февраля 2024Забота о себе

Названа идеальная диета для пожилых людей

Гериатр Рунихина: средиземноморская диета полезна для укрепления сосудов

Фото: Unsplash

Средиземноморская диета полезна пожилым людям для укрепления сосудов, рассказала главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина. Придерживаться такого принципа питания она посоветовала людям старшего возраста в беседе с изданием «Москва 24».

С возрастом сосуды становятся жесткими и теряют эластичность, объяснила Рунихина. Это происходит в силу естественных процессов старения, но также и из-за неправильного питания, например, злоупотребления соленой пищей, сахаром и животными жирами.

Чтобы поддерживать сосуды здоровыми и снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, геронтолог рекомендовала пожилым людям следить за питанием. Идеальной для них врач назвала средиземноморскую диету — то есть такой тип питания, при котором человек отдает предпочтение растительным продуктам, рыбе и оливковым маслам.

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По словам гериатра, для здоровья сосудов также полезна физическая активность. Рунихина посоветовала проходить ежедневно в среднем 8-10 тысяч шагов, уточнив, что в случае с пожилыми людьми норму определяет их лечащий врач.

Ранее диетолог Янис Рослер рассказала, что средиземноморская диета предотвращает эректильную дисфункцию у мужчин и усиливает возбуждение у женщин. По ее словам, эффект достигается за счет улучшения кровоснабжения внутренних органов.

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      Алиса Дмитриева
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