Названа идеальная диета для пожилых людей

Гериатр Рунихина: средиземноморская диета полезна для укрепления сосудов

Средиземноморская диета полезна пожилым людям для укрепления сосудов, рассказала главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина. Придерживаться такого принципа питания она посоветовала людям старшего возраста в беседе с изданием «Москва 24».

С возрастом сосуды становятся жесткими и теряют эластичность, объяснила Рунихина. Это происходит в силу естественных процессов старения, но также и из-за неправильного питания, например, злоупотребления соленой пищей, сахаром и животными жирами.

Чтобы поддерживать сосуды здоровыми и снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, геронтолог рекомендовала пожилым людям следить за питанием. Идеальной для них врач назвала средиземноморскую диету — то есть такой тип питания, при котором человек отдает предпочтение растительным продуктам, рыбе и оливковым маслам.

По словам гериатра, для здоровья сосудов также полезна физическая активность. Рунихина посоветовала проходить ежедневно в среднем 8-10 тысяч шагов, уточнив, что в случае с пожилыми людьми норму определяет их лечащий врач.

Ранее диетолог Янис Рослер рассказала, что средиземноморская диета предотвращает эректильную дисфункцию у мужчин и усиливает возбуждение у женщин. По ее словам, эффект достигается за счет улучшения кровоснабжения внутренних органов.