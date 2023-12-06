Названа полезная для сексуального здоровья мужчин и женщин диета

Средиземноморская диета полезна для сексуального здоровья, так как предотвращает эректильную дисфункцию у мужчин и усиливает возбуждение у женщин. Об этом рассказала сексопатолог и сертифицированный диетолог Янис Рослер в беседе с изданием Business Insider.

Рослер отметила, что средиземноморская диета, которая включает большое количество овощей, фруктов, нежирного мяса и злаков, эффективно снижает уровень холестерина в крови, а также улучшает кровоснабжение всех внутренних систем, в том числе и половых органов. По ее словам, это обеспечивает усиление потенции у мужчин и высокое сексуальное возбуждение у женщин.

Кроме того, Рослер назвала средиземноморскую диету полезной для уменьшения воспалений в организме, что также сказывается на сексуальном здоровье. «Исследование 2019 года показало, что противовоспалительная диета может усиливать возбуждение у женщин», — заявила Рослер, добавив, что пока эти выводы являются предварительными.

Сексопатолог добавила, что средиземноморская система питания положительно влияет на либидо также благодаря отказу от спиртного. Она уточнила, что при соблюдении этого рациона допустимо выпивать только красное вино в умеренных количествах.

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