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02:01, 6 декабря 2023Забота о себе

Названа полезная для сексуального здоровья мужчин и женщин диета

Фото: Nadine Primeau / Unsplash

Средиземноморская диета полезна для сексуального здоровья, так как предотвращает эректильную дисфункцию у мужчин и усиливает возбуждение у женщин. Об этом рассказала сексопатолог и сертифицированный диетолог Янис Рослер в беседе с изданием Business Insider.

Рослер отметила, что средиземноморская диета, которая включает большое количество овощей, фруктов, нежирного мяса и злаков, эффективно снижает уровень холестерина в крови, а также улучшает кровоснабжение всех внутренних систем, в том числе и половых органов. По ее словам, это обеспечивает усиление потенции у мужчин и высокое сексуальное возбуждение у женщин.

Кроме того, Рослер назвала средиземноморскую диету полезной для уменьшения воспалений в организме, что также сказывается на сексуальном здоровье. «Исследование 2019 года показало, что противовоспалительная диета может усиливать возбуждение у женщин», — заявила Рослер, добавив, что пока эти выводы являются предварительными.

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Сексопатолог добавила, что средиземноморская система питания положительно влияет на либидо также благодаря отказу от спиртного. Она уточнила, что при соблюдении этого рациона допустимо выпивать только красное вино в умеренных количествах.

Ранее врач-сексолог, психотерапевт Андрей Булах раскрыл способы улучшить секс в долгих отношениях. При решении интимных проблем в паре он посоветовал первым делом оценить качество сексуальной жизни в прошлом, когда партнеры начали встречаться и жить вместе.

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      Екатерина Улитина
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