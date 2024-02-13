Россиянин проверял ружье и прострелил щеку 13-летней дочери

Житель Моздока проверял пневматическое ружье и прострелил щеку 13-летней дочери

Житель Моздока в Северной Осетии проверял пневматическое ружье и прострелил щеку 13-летней дочери. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям издания, россиянин целился по металлическому ведру, которое находилось во дворе дома. После выстрела мужчина услышал крик ребенка.

Девочка случайно оказалась рядом, и отец ее не заметил. Школьницу отвезли в районную больницу, там извлекли пулю из щеки. Сейчас она в удовлетворительном состоянии, выяснил Mash Gor.

До инцидента семья на учете не состояла, родители также воспитывают еще двух мальчиков.

Ранее сообщалось, что в Челябинске мужчина прострелил колено соседу из квартиры снизу из-за громкой татарской музыки, которую тот включил ради помощи жене с болезнью Паркинсона.

Пострадавшего увезли на скорой помощи, сотрудники полиции начали проверку других обстоятельств случившегося.