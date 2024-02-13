Российский хоккейный тренер объяснил отъезд в США

Тренер Некеров заявил, что в США работоспособные люди могут добиться успеха

Тренер по развитию клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс», россиянин Артем Некеров объяснил отъезд в США. Его слова приводит Sport24.

«Я не верил, что просто на таланте можно пробиться в России, где я работал. Говорю конкретно про себя», — заявил специалист. Он подчеркнул, что в США работоспособные люди могут добиться успеха.

Некеров почти десять лет работал детским тренером в Калининграде. Он переехал в США в 2023 году.

9 февраля российская теннисистка Анна Калинская рассказала, почему приняла решение переехать в США. Она заявила, что в стране лучше климат и инфраструктура для тренировок.