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15:55, 13 февраля 2024Спорт

Российский хоккейный тренер объяснил отъезд в США

Тренер Некеров заявил, что в США работоспособные люди могут добиться успеха
Артем Некеров

Артем Некеров. Кадр: Coach Artem Nekerov / YouTube

Тренер по развитию клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс», россиянин Артем Некеров объяснил отъезд в США. Его слова приводит Sport24.

«Я не верил, что просто на таланте можно пробиться в России, где я работал. Говорю конкретно про себя», — заявил специалист. Он подчеркнул, что в США работоспособные люди могут добиться успеха.

Некеров почти десять лет работал детским тренером в Калининграде. Он переехал в США в 2023 году.

9 февраля российская теннисистка Анна Калинская рассказала, почему приняла решение переехать в США. Она заявила, что в стране лучше климат и инфраструктура для тренировок.

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      Анастасия Борисова
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