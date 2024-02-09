Российская теннисистка объяснила переезд в США

Российская теннисистка Калинская заявила, что переехала в США из-за тренировок

Российская теннисистка Анна Калинская рассказала, почему приняла решение переехать в США. Ее слова приводит «Чемпионат».

Спортсменка заявила, что впервые посетила Майами в 16 или 17 лет. «И там я до сих пор из-за погодных условий, да и на тренировку не надо добираться час и больше, а всего 15 минут. Я могу тренироваться лучше, потому что там солнце, иной климат, условия», — объяснила Калинская.

25-летняя теннисистка стала лучшей россиянкой в женской сетке на Australian Open-2024. Она добралась до четвертьфинала.

Калинская занимает 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она не выиграла ни одного титула на турнирах под эгидой организации.