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12:21, 9 февраля 2024Спорт

Российская теннисистка объяснила переезд в США

Российская теннисистка Калинская заявила, что переехала в США из-за тренировок
Анна Калинская

Анна Калинская. Фото: Tracey Nearmy / Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская рассказала, почему приняла решение переехать в США. Ее слова приводит «Чемпионат».

Спортсменка заявила, что впервые посетила Майами в 16 или 17 лет. «И там я до сих пор из-за погодных условий, да и на тренировку не надо добираться час и больше, а всего 15 минут. Я могу тренироваться лучше, потому что там солнце, иной климат, условия», — объяснила Калинская.

25-летняя теннисистка стала лучшей россиянкой в женской сетке на Australian Open-2024. Она добралась до четвертьфинала.

Калинская занимает 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она не выиграла ни одного титула на турнирах под эгидой организации.

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      Алексей Гусев
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