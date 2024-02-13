Призывавшего к расправе над россиянами украинского ведущего объявили в розыск

В России объявили в розыск призывавшего к расправе над детьми ведущего Шарафмала

Украинского телеведущего Фахрудина Шарафмала (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), призывавшего к расправе над россиянами, в том числе детьми, объявили в розыск в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу МВД РФ.

Отмечается, что телеведущего разыскивают по уголовной статье.

В марте 2022 года Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении Шарафмала. Телеведущему вменялось возбуждение ненависти против группы лиц по признакам национальности и реабилитация нацизма.

Поводом к возбуждению дела послужили его высказывания, произнесенные в эфире украинского «24 канала». Как заявили в СКР, Шарафмал призвал украинцев к совершению массовых расправ над гражданами России, в том числе детьми. По данным следствия, телеведущий обосновал свои призывы нацистской идеологией и показал в эфире портрет высокопоставленного члена СС Адольфа Эйхмана. Позднее он извинился за эти слова.

Призывы Шарафмала вызвали большой резонанс. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил 10 миллионов рублей за поимку телеведущего. Он также назвал журналиста ублюдком.