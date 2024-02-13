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14:57, 13 февраля 2024Мир

Суд огласил приговор задержанному в Финляндии россиянину Тордену

Финский суд приговорил россиянина Тордена к 40 суткам тюрьмы за въезд в Шенген

Фото: Juha Sorri / Lehtikuva / Reuters

Россиянина Воислава Тордена (прежнее имя — Ян Петровский), ранее задержанного на территории Финляндии, признали виновным в Финляндии в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена, суд приговорил его к 40 суткам тюрьмы. Об этом со ссылкой на адвоката обвиняемого сообщает ТАСС.

«Суд Кюменлааксо признал Войслава Тордена виновным в умышленном нарушении запрета на въезд в страны Шенгена, его приговорили к реальному наказанию — 40 дням тюремного заключения. (...) Защита полностью не согласна ни с обвинительным приговором, ни с наказанием и уже заявила о том, что решение будет обжаловано в областном суде», — заявила адвокат Тордена Наталия Мальгина.

Первый раз Торден был арестован в июле этого года в аэропорту Хельсинки. Он находится в санкционном списке ЕС под своим прежним именем. Ему запрещен въезд в Финляндию, но при этом, по словам его адвоката, у него есть действующий вид на жительство в Финляндии на основании учебы жены.

В декабре суд в Хельсинки продлил срок содержания под стражей Воислава Тордена. При этом россиянин вину не признает. Перед этим финский суд отказал Украине в выдаче Тордена. Украинская сторона обвиняет Тордена в терроризме из-за участия в военных действиях в Донбассе как лидера диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич». Предполагаемые преступления могли быть совершены в 2014-2015 годах. 8 декабря суд постановил освободить его из-под стражи, однако позднее он был вновь задержан пограничниками.

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      Виктория Кондратьева
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