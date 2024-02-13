Экс-советник Кучмы Соскин: Киеву нужно искать мирное урегулирование конфликта

Киеву нужно искать мирное урегулирование конфликта, так как Вооруженным силам Украины (ВСУ) нечего противопоставить ракетным ударам российской армии, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, эффективность украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) падает. «Удары становятся все более массивными, мощными», — подчеркнул он. Соскин добавил, что власти Украины способны ответить на российские удары лишь пустыми угрозами.

Он добавил, что офис президента страны Владимира Зеленского занимается целенаправленным уничтожением украинцев. Он уверен, что настоящий политический лидер запросил бы мира с Россией еще осенью, после провала контрнаступления.

Ранее МИД РФ исключил возможность урегулирования на Украине по «формуле Зеленского».

В ноябре 2022 года президент Украины представил «формулу мира», состоящую из пяти условий. Он потребовал восстановить границы Украины 1991 года, дать государству гарантии безопасности, а также обеспечить «радиационную безопасность» на Запорожской АЭС и ввести потолок цен на российские энергоресурсы.