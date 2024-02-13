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17:45, 13 февраля 2024Спорт

В Госдуме призвали определиться с членством России в МОК и WADA

Вице-спикер Госдумы Толстой призвал определиться с членством России в МОК и WADA

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой высказался о членстве России во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) и Международном олимпийском комитете (МОК). Его слова приводит «Чемпионат».

Он усомнился в необходимости вхождения страны в эти организации. «Нам как парламенту необходимо с этим определяться: с членством не только в ОБСЕ, но и с членством в МОК, ВАДА и других "прекрасных" организациях, куда Россия до сих пор платит членские взносы», — призвал Толстой.

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10 февраля Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос о выплатах WADA. «Не буду озвучивать цифры, но мы будем выплачивать согласованную с WADA сумму», — заявил министр.

В декабре прошлого года МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Алексей Гусев
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