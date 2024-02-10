Россия выплатит WADA ежегодный взнос

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия выплатит WADA взнос за 2023 год

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос о выплатах Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Его слова приводит ТАСС.

«Не буду озвучивать цифры, но мы будем выплачивать согласованную с WADA сумму», — заявил министр. Матыцин отметил, что ожидает от агентства обновленную формулу взноса на 2024 год, так как Россия больше не является членом Совета Европы.

17 ноября сообщалось, что Россия и Белоруссия не выплатили обязательные взносы WADA в 2023 году. Взнос России должен был составить 1,267 миллиона долларов, Белоруссии — 46 тысяч долларов.

22 сентября в WADA заявили, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнило требования для восстановления статуса, так как кодекс не интегрирован в национальное законодательство.