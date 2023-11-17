WADA осталось без взносов от России в 2023 году

Россия и Белоруссия не выплатили обязательные взносы WADA в 2023 году

Россия и Белоруссия не выплатили обязательные взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Взнос России должен был составить 1,267 миллиона долларов, Белоруссии — 46 тысяч долларов. Также на данный момент WADA осталось без взносов от Грузии, Исландии и Монако. Отмечается, что остальные страны полностью или частично совершили платежи.

22 сентября в WADA заявили, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнило требования для восстановления статуса, так как кодекс не интегрирован в национальное законодательство. Отмечалось, что российская сторона может обжаловать это в течение 21 дня с даты получения официального уведомления.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира, а российских спортсменов — флага и гимна на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В ноябре 2022-го WADA приняло решение продлить отстранение РУСАДА.