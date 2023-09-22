В WADA сделали новое заявление о РУСАДА

В WADA заявили о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сделало новое заявление о выполнении Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) условий восстановления. Об этом сообщается на сайте организации.

В WADA подчеркнули, что РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Отмечается, что российская сторона может обжаловать это в течение 21 дня с даты получения официального уведомления.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал требования WADA к РУСАДА. Он назвал их прямым вмешательством в законодательный процесс.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира, а российских спортсменов — флага и гимна на четыре года. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В ноябре 2022-го WADA приняло решение продлить отстранение РУСАДА.