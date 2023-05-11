В Минспорта раскритиковали требования WADA к РУСАДА

Олег Матыцин назвал требования WADA к РУСАДА вмешательством в законодательный процесс

Министр спорта России Олег Матыцин раскритиковал требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) по изменению федеральных законов. Его слова передает РИА Новости.

Матыцин назвал эти требования прямым вмешательством в законодательный процесс. «Россия активно совершенствует отечественное законодательство в сфере антидопинга, вступил в силу закон об утверждении антидопинговых правил непосредственно РУСАДА. Эта работа будет продолжена, но без вмешательства извне и ультимативных требований», — подчеркнул он.

10 мая в WADA заявили, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Отмечалось, что организация не может убедиться, что россияне выполняют каждое из условий восстановления, изложенных Спортивным арбитражным судом в 2020 году.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира, а российских спортсменов — выступать без флага и гимна в течение четырех лет. Причиной стало лишение РУСАДА статуса соответствия. В ноябре 2022-го WADA приняло решение продлить отстранение РУСАДА.